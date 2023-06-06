Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Supra Boga Lestari (RANC) Absen Bagi Dividen, Ini Alasannya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |14:22 WIB
RANC absen bagi dividen (Foto: MPI)
JAKARTA PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC) tidak melakukan penentuan penggunaan laba bersih dikarenakan perusahaan tidak mencetak laba bersih pada tahun 2022. Hal ini disampaikan dalam Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2023, Selasa (6/6/2023).

Perseroan juga tidak melakukan pembagian dividen karena perusahaan fokus pada efisiensi biaya operasional dengan menutup beberapa toko yang dianggap tidak produktif.

Kemudian untuk RUPS Luar Biasa dengan agenda yaitu Pertama, perubahan susunan Dewan Direksi/Dewan Komisaris perseroan; Kedua, perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka penyesuaian POJK No.14/POJK.04/2022.

Selanjutnya, mengenai kinerja, pendapatan bersih konsolidasian RANC tahun 2022 naik sebesar Rp2,9 triliun. Angka ini meningkat 0,4% dibandingkan tahun lalu yang mendapatkan pendapatan bersih konsolidasian Rp2,89 triliun.

Meskipun penjualan bersih mengalami peningkatan, namun RANC mencatatkan rugi bersih sebesar Rp83,67 miliar di tahun 2022 yang disebabkan oleh meningkatnya biaya yang terjadi sepanjang tahun 2022.

"Hal ini disebabkan karena kenaikan yang diperoleh dari penjualan belum sebanding dengan meningkatnya biaya yang terjadi sepanjang tahun 2022," ujar Direktur Utama Supra Boga Lestari, Johartono Susilo dalam Public Expose RANC, Selasa (6/6/2023).

Pada tahun 2022, perusahaan mencatatkan adanya rugi komprehensif tahun berjalan yang mampu dicatatkan di tahun 2022 sebesar Rp80,83 miliar. Di mana di tahun 2021, perusahaan mencatat laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp15,88 miliar.

Halaman:
1 2
