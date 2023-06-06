Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 0,22% ke 6.618

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |16:15 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 0,22% ke 6.618
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 14,51 poin atau 0,22% ke level 6.618,92.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Selasa (6/6/2023), terdapat 316 saham menguat, 226 saham melemah dan 194 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,7 triliun dari 27,8 miliar saham yang diperdagangkan.

 BACA JUGA:

Indeks LQ45 menguat 0,01% ke 946,678, indeks JII menguat 0,8% ke 543,428, indeks IDX30 melemah 0% ke 493,342 dan indeks MNC36 menguat 0,37% ke 361,7.

Indeks sektoral yang menguat yakni sektor energi 0,33%, bahan baku 0,53%, industri 0,5%, siklikal 0,7%, kesehatan 1,67%, keuangan 0,41%, properti 1,82%, infrastruktur 1,22%, transportasi 1,96%. Sementara indeks yang melemah hanya non siklikal 0,32% dan teknologi 1,42%.

 BACA JUGA:

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT MD Pictures Tbk (FILM) naik 17,65% di Rp2600, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) naik 16,75% di Rp460 dan PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) menguat 12,07% di Rp1300.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/28/278/2838344/2-hari-perdagangan-bei-di-pekan-ini-ihsg-melesat-tapi-transaksi-harian-turun-sMyLBvQL5G.jpg
2 Hari Perdagangan BEI di Pekan Ini, IHSG Melesat tapi Transaksi Harian Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/278/2837794/ihsg-sesi-i-melemah-0-04-ke-6-661-jelang-libur-panjang-Tqsa64Pk4k.JPG
IHSG Sesi I Melemah 0,04% ke 6.661 Jelang Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/278/2837677/ihsg-dibuka-naik-168-saham-menguat-pada-awal-perdagangan-hE1aQj0D43.jfif
IHSG Dibuka Naik, 168 Saham Menguat pada Awal Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/278/2837640/ihsg-berpotensi-balik-melemah-jelang-libur-panjang-idul-adha-UYJLR5DrTJ.jpg
IHSG Berpotensi Balik Melemah Jelang Libur Panjang Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/278/2837041/ihsg-awal-perdagangan-turun-tipis-ke-6-639-hd0ksbXcqr.jpg
IHSG Awal Perdagangan Turun Tipis ke 6.639
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/278/2837013/menu-saham-saat-ihsg-melemah-pada-perdagangan-hari-ini-i2iDmTvGDt.jfif
Menu Saham saat IHSG Melemah pada Perdagangan Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement