IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 0,22% ke 6.618

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 14,51 poin atau 0,22% ke level 6.618,92.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Selasa (6/6/2023), terdapat 316 saham menguat, 226 saham melemah dan 194 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,7 triliun dari 27,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,01% ke 946,678, indeks JII menguat 0,8% ke 543,428, indeks IDX30 melemah 0% ke 493,342 dan indeks MNC36 menguat 0,37% ke 361,7.

Indeks sektoral yang menguat yakni sektor energi 0,33%, bahan baku 0,53%, industri 0,5%, siklikal 0,7%, kesehatan 1,67%, keuangan 0,41%, properti 1,82%, infrastruktur 1,22%, transportasi 1,96%. Sementara indeks yang melemah hanya non siklikal 0,32% dan teknologi 1,42%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT MD Pictures Tbk (FILM) naik 17,65% di Rp2600, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) naik 16,75% di Rp460 dan PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) menguat 12,07% di Rp1300.