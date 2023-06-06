Wamen BUMN Endus Manipulasi Laporan Keuangan Waskita Karya

JAKARTA - Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN mengatakan, salah satu isu tata kelola keuangan dari PT Waskita Karya Tbk (WSKT) adalah laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Dikutip dari Buletin IDX 2nd Session Closing Market, Selasa (6/6/2023), pihak Kementerian BUMN sedang melakukan investigasi mengenai laporan tersebut.

Sementara itu, dikutip dari laporan keuangan tahunan 2022, Waskita Karya mengestimasikan rugi bersih mencapai Rp1,79 trilliun di 2023.

Rugi tersebut meningkat 7,44% dari rugi tahun berjalan sebesar Rp1,67 triliun di sepanjang tahun 2022.

Sejumlah komponen yang mempengaruhi hal tersebut di antaranya beban keuangan yang mencapai Rp3,32 triliun. Namun Waskita menargetkan pendapatan sebesar Rp20,54 triliun atau naik 34,27% secara tahunan.