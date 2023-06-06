Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Mei Anjlok 4,08%, Ini Sentimen Negatifnya

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |19:31 WIB
IHSG Mei Anjlok 4,08%, Ini Sentimen Negatifnya
IHSG Melemah Sepanjang Mei. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang Mei 2023 dikarenakan saham sektor energi dan basic materials (barang baku).

“Pelemahan IHSG didorong pelemahan saham di sektor energi dan basic materials yang sejalan dengan perkembangan harga komoditas,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan akibat sentimen negatif global, pasar saham Indonesia periode Mei 2023 melemah 4,08% month to date (mtd) ke level 6.633,26, dari sebelumnya periode April 2023 menguat 1,62 persen (mtd) ke level 6.915,72.

Secara year to date (ytd), IHSG melemah sebesar 3,17% (ytd), dengan non-resident membukukan net buy sebesar Rp20,58 triliun, dari sebelumnya periode April 2023 membukukan net buy sebesar 18,91 triliun (ytd).

Pada pasar obligasi, Ia mengungkapkan indeks pasar obligasi atau Indonesia Composite Bond Index (ICBI) periode Mei 2023 menguat 1,91 persen (mtd) dan 5,46 persen (ytd) ke level 363,61, dari sebelumnya periode April 2023 menguat 1,02 persen (mtd) dan 3,49 persen (ytd).

Untuk pasar obligasi korporasi, aliran dana keluar investor non-resident tercatat sebesar Rp307,32 miliar (mtd) atau Rp695,66 miliar (ytd).

Sementara itu, lanjutnya, pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih melanjutkan tren positif dan membukukan dana masuk investor asing.

Halaman:
1 2
