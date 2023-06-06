Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Lelang Toyota Supra dan Royal Enfield, Segini Harganya

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |07:57 WIB
Sri Mulyani Lelang Toyota Supra dan Royal Enfield, Segini Harganya
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bakal melelang beberapa barang sitaan Kementerian Keuangan. Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, tercatat ada beberapa lelang yang harganya sangat tinggi.

Dikutip Instagram Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Selasa (6/6/2023) ada Toyota Supra yang siap dipinang lewat lelang.

“Atau hobi koleksi motor? Ada juga Royal Enfield dengan nilai limit Rp20 jutaan aja,” tulisnya.

Kemudian, barang-barang tersebut adalah barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai @beacukairi yang statusnya sudah berubah menjadi BMN dan akan dilelang DJKN @kemenkeuri melalui @kpknl_jakarta2 @beacukaipriok.

