Hati-Hati Suntik PMN ke Waskita Karya, Wamen BUMN: Takut Korupsi Lagi!

JAKARTA – Kementerian BUMN wanti-wanti suntik penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Kekhawatiran itu setelah sejumlah eks Direksi emiten konstruksi pelat merah ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko, menyebut pihaknya cukup hati-hati, sebelum memutuskan mengajukan dan menggelontorkan PMN ke Waskita Karya.

"Kita hati-hati lah jangan sampai taruh PMN terus ada bocor lagi (korupsi)," ujar Tiko, dikutip Selasa (6/6/2023).

Pencairan PMN emiten bersandi saham WSKT ini sebelumnya ditunda Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, lantaran perusahaan tengah menjalankan restrukturisasi keuangan.

Bahkan, tersendatnya PMN WSKT usai Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka baru terkait korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan beberapa bank pada Waskita dan anak usahanya, PT Waskita Beton Precast Tbk.