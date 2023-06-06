Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hati-Hati Suntik PMN ke Waskita Karya, Wamen BUMN: Takut Korupsi Lagi!

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |08:01 WIB
Hati-Hati Suntik PMN ke Waskita Karya, Wamen BUMN: Takut Korupsi Lagi!
PMN Waskita Karya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAKementerian BUMN wanti-wanti suntik penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Kekhawatiran itu setelah sejumlah eks Direksi emiten konstruksi pelat merah ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko, menyebut pihaknya cukup hati-hati, sebelum memutuskan mengajukan dan menggelontorkan PMN ke Waskita Karya.

"Kita hati-hati lah jangan sampai taruh PMN terus ada bocor lagi (korupsi)," ujar Tiko, dikutip Selasa (6/6/2023).

Pencairan PMN emiten bersandi saham WSKT ini sebelumnya ditunda Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, lantaran perusahaan tengah menjalankan restrukturisasi keuangan.

Bahkan, tersendatnya PMN WSKT usai Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka baru terkait korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan beberapa bank pada Waskita dan anak usahanya, PT Waskita Beton Precast Tbk.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/470/3186603/jalan_tol-fWdT_large.jpg
Waskita Rampungkan Divestasi Saham Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Rp3,28 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/278/3097201/saham-waskita-masih-digembok-usai-pemegang-obligasi-tolak-usulan-restrukturisasi-KMs6VhVfGU.jpg
Saham Waskita Masih Digembok Usai Pemegang Obligasi Tolak Usulan Restrukturisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/320/3064493/disebut-ngutang-katering-rp1-miliar-ini-penjelasan-waskita-karya-rQQaCFI4Ab.jfif
Disebut Ngutang Katering Rp1 Miliar, Ini Penjelasan Waskita Karya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/320/3062401/waskita-diduga-belum-bayar-katering-hampir-rp1-miliar-u6TsGDJ2QL.jfif
Waskita Diduga Belum Bayar Katering Hampir Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/278/3059628/waskita-karya-punya-utang-rp26-3-triliun-kini-dapat-keringanan-bunga-dan-perpanjangan-tenor-fPcXTKfNSh.png
Waskita Karya Punya Utang Rp26,3 Triliun, Kini Dapat Keringanan Bunga dan Perpanjangan Tenor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/320/3030914/erick-thohir-selamatkan-waskita-karya-begini-caranya-2DV6dbLFaC.jpg
Erick Thohir Selamatkan Waskita Karya, Begini Caranya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement