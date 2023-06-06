Kementerian BUMN Usul Tenor Utang Waskita Karya Jadi 15 Tahun

JAKARTA - Kementerian BUMN mengajukan perpanjangan tenor utang atau pinjaman PT Waskita Karya (Persero) Tbk, menjadi 10-15 tahun. Proses negosiasi antara pemegang saham dan kreditur masih berlangsung saat ini.

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko, menyatakan perpanjangan tenor utang emiten bersandi saham WSKT itu masuk dalam strategi penyehatan alias restrukturisasi keuangan perusahaan.

"Penyehatan ada 3, dari sisi keuangan, kita ada restrukturisasi, dari sisi kreditur dan pemegang obligasi, karena kewajiban besar Rp45 triliun, apa kita panjangkan 10-15 tahun masih dinegosiasikan," ujar Tiko, dikutip Selasa (6/6/202).

Selain memperpanjang jangka waktu pembayaran utang, Erick juga akan memperbaiki skema pendanaan yang diterima BUMN Karya atas proyek yang dikerjakan.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menyebut selama ini WSKT kerap menggarap proyek jangka panjang, Namun, secara pendanaannya justru bersifat jangka pendek.