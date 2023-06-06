Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Melonjak Dipicu Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |08:19 WIB
Harga Emas Melonjak Dipicu Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat
Harga emas hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas berjangka sedikit lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), berbalik menguat dari kerugian akhir pekan lalu dipicu oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dan ketidakpastian apakah Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga stabil bulan ini.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, terangkat 4,70 dolar AS atau 0,24% menjadi ditutup pada 1.974,30 dolar AS per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di 1.979,40 dolar AS dan terendah di 1.953,80 dolar AS.

Emas berjangka tergelincir 25,90 dolar AS atau 1,30% menjadi 1.969,60 dolar AS pada Jumat (2/6/2023), setelah melonjak 13,40 dolar AS atau 0,68% menjadi 1.995,50 dolar AS pada Kamis (1/6/2023), dan terkerek 5,0 dolar AS atau 0,25% menjadi 1.982,10 dolar AS pada Rabu (31/5/2023).

Kekhawatiran atas melemahnya pertumbuhan ekonomi telah memberikan dukungan terhadap emas. Serangkaian pembacaan ekonomi yang lemah dari AS, zona euro, dan China telah mendorong permintaan safe-haven pada emas.

Institute for Supply Management (ISM) melaporkan Senin (5/6/2023) bahwa indeks manajer pembelian jasa (PMI) turun menjadi 50,3 pada Mei dari 51,9 pada April, memberikan dukungan untuk emas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/622/3191229/harga_emas_antam-WhyZ_large.jpg
Harga Emas Antam Pecahkan Rekor Tertinggi Sepanjang Masa! Naik Rp11.000 Jadi Rp2.502.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/622/3190974/harga_emas-BPtV_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 20 Desember Naik Rp8.000, Dekati Rp2,5 Juta per Gram!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/622/3190796/harga_emas_antam-r6gB_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 19 Desember Turun Rp4.000 Jadi Rp2.483.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188927/harga_emas-rLVk_large.jpg
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 10 Desember, dari Antam, UBS dan Galeri24 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/622/3188482/harga_emas_antam-BlAS_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 8 Desember Naik Rp5.000, Dijual Rp2.409.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/622/3188368/harga_emas-JaBW_large.jpg
Harga Emas Diprediksi Tembus Rp2,5 Juta per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement