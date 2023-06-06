Spotify PHK 200 Karyawan di Divisi Podcast

JAKARTA - Perusahaan raksasa streaming musik Swedia, Spotify mengatakan akan memangkas sekitar 200 pegawai, setara dengan dua persen dari tenaga kerjanya. Itu dilakukan untuk mengurangi operasi podcastnya.

Dikutip VOA Indonesia, Selasa (6/6/2023) perusahaan yang berpusat di Swedia itu mengatakan baru-baru ini menuju ke tahap berikutnya dalam strategi podcastnya dan beralih ke pendekatan yang disesuaikan dan ditingkatkan memenuhi kebutuhan setiap acara dan penciptanya.

Perusahaan besar streaming yang terdaftar di bursa saham New York itu mengumumkan, pada bulan April telah melampaui 500 juta pengguna aktif bulanan dengan 210 juta pelanggan yang membayar.

Perusahaan juga mencatat kerugian operasional kuartal pertama sebesar 156 juta euro (USD167 juta), dibandingkan dengan kerugian operasional sebesar enam juta euro setahun sebelumnya.

Kerugian yang membesar itu menurut perusahaan, disebabkan oleh jumlah karyawan yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya dan perubahan dalam pungutan sosial.