FINANCE HOT ISSUE

Hutama Karya Bakal Garap Semua Proyek Milik Waskita

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |13:18 WIB
Hutama Karya Bakal Garap Semua Proyek Milik Waskita
Proyek Strategis Waskita Dialihkan ke Hutama Karya. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk bakal dialihkan ke PT Hutama Karya (Persero).

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, sejumlah menteri terkait telah menyepakati pengalihan penyelesaian pengerjaan sejumlah PSN dari Waskita ke Hutama Karya.

"Waskita jadi gini, kan di situ ada PSN, beberapa projek kita sepakat dalam kabinet di-inject (suntik/alihkan) ke Hutama Karya untuk penyelesaiannya, sambil penyehatan Waskita," ungkap Tiko, Selasa (6/6/2023).

Pengalihan tersebut lantaran keuangan emiten bersandi saham WSKT itu tengah direstrukturisasi. Tiko menyebut dalam proses penyehatan keuangan, PSN yang ditangani WSKT akan dipisahkan.

"Kita pertimbangkan juga, nanti kalau ada tambahan modal ke Waskita, yang jelas PSN mau dipisahkan," ucap dia.

Sudah ada dua proyek yang dialihkan ke Hutama Karya yakni Jalan Tol Bogor - Ciawi - Sukabumi (Bocimi) dan Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung (Kapal Betung).

Di sisi pendanaan akan menggunakan penyertaan modal negara (PMN) yang diajukan Kementerian BUMN untuk Hutama Karya.

Halaman:
1 2
