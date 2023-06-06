Kawasan Bisnis di India Jadi Kamar Jenazah Usai Kecelakaan Kereta Mengerikan

JAKARTA - Tiga hari setelah kecelakaan kereta paling mengerikan di India yang menewaskan lebih dari 275 orang, sejumlah keluarga terus mencari orang yang mereka cintai.

Dikutip BBC Indonesia Selasa (6/6/2023) pusat bisnis di Distrik Balasore di Negara Bagian Odisha, tempat jenazah disimpan lantaran kamar jenazah kehabisan ruang.

Pada hari biasa, NOCCi Business Park yang memiliki kantor besar, teater terbuka, dan beberapa fasilitas lainnya dipadati para pegawai yang datang untuk bekerja.

Namun, pada hari Minggu (4/6/2023), properti seluas 10 hektare yang terletak di pinggiran Balasore itu tampak sepi. Satu-satunya pengunjung hari itu adalah anggota keluarga korban kecelakaan kereta api yang datang mencari orang yang mereka cintai.

Seorang pejabat yang hadir di lokasi tersebut mengatakan kepada BBC bahwa lebih dari 150 jenazah telah dipindahkan ke pusat bisnis tersebut sejak kecelakaan pada Jumat (2/6) malam. Tempat itu juga telah memberikan informasi tentang sejumlah orang yang hilang.

Kecelakaan pada Jumat (2/6/2023) malam tersebut telah menewaskan 275 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang.