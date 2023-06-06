Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral, Toko Emas Tutup Permanen Warga Histeris

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |13:45 WIB
Viral, Toko Emas Tutup Permanen Warga Histeris
Viral toko emas tutup (Foto: Tiktok)
A
A
A

JAKARTA - Viral video para warga berbondong-bondong mendatangi toko emas yang tutup. Hal tersebut lantaran toko emas itu bangkrut dan akan tutup permanen.

Dalam video yang diposting akun @arena.fakta di TikTok, terlihat banyak warga di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ramai-ramai mengerubungi Toko Emas Berkah yang diduga bangkrut tersebut.

Bahkan para warga tersebut juga sampai mendatangi rumah sang pemilik Toko Emas Berkah itu untuk menjual kembali emas yang sudah dibeli.

“Warga Kabupaten Pemalang dan sekitarnya tengah digegerkan kabar bangkrutnya Toko Emas Berkah. Para konsumen toko emas ternama di Pantura itu kebingungan. Rumah pemilik toko pun jadi sasaran mereka” tulis keterangan video tersebut, Selasa (6/6/2023).

Tak hanya itu, dalam video tersebut juga menampilkan nota kwitansi salah satu konsumen yang membeli emas di toko itu dengan nilai yang tidak kecil.

Hal tersebut pun membuat banyak warga yang menjadi konsumen toko emas itu tak hanya kebingungan dan panik, tetapi juga histeris.

Pasalnya, jika mereka menjual emas itu di toko emas lain akan mendapat potongan yang cukup besar dan harganya akan turun sangat jauh dari harga yang mereka beli di toko sebelumnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/622/3191229/harga_emas_antam-WhyZ_large.jpg
Harga Emas Antam Pecahkan Rekor Tertinggi Sepanjang Masa! Naik Rp11.000 Jadi Rp2.502.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/622/3190974/harga_emas-BPtV_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 20 Desember Naik Rp8.000, Dekati Rp2,5 Juta per Gram!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/622/3190796/harga_emas_antam-r6gB_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 19 Desember Turun Rp4.000 Jadi Rp2.483.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188927/harga_emas-rLVk_large.jpg
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 10 Desember, dari Antam, UBS dan Galeri24 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/622/3188482/harga_emas_antam-BlAS_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 8 Desember Naik Rp5.000, Dijual Rp2.409.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/622/3188368/harga_emas-JaBW_large.jpg
Harga Emas Diprediksi Tembus Rp2,5 Juta per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement