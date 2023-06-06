Viral, Toko Emas Tutup Permanen Warga Histeris

JAKARTA - Viral video para warga berbondong-bondong mendatangi toko emas yang tutup. Hal tersebut lantaran toko emas itu bangkrut dan akan tutup permanen.

Dalam video yang diposting akun @arena.fakta di TikTok, terlihat banyak warga di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ramai-ramai mengerubungi Toko Emas Berkah yang diduga bangkrut tersebut.

Bahkan para warga tersebut juga sampai mendatangi rumah sang pemilik Toko Emas Berkah itu untuk menjual kembali emas yang sudah dibeli.

“Warga Kabupaten Pemalang dan sekitarnya tengah digegerkan kabar bangkrutnya Toko Emas Berkah. Para konsumen toko emas ternama di Pantura itu kebingungan. Rumah pemilik toko pun jadi sasaran mereka” tulis keterangan video tersebut, Selasa (6/6/2023).

Tak hanya itu, dalam video tersebut juga menampilkan nota kwitansi salah satu konsumen yang membeli emas di toko itu dengan nilai yang tidak kecil.

Hal tersebut pun membuat banyak warga yang menjadi konsumen toko emas itu tak hanya kebingungan dan panik, tetapi juga histeris.

Pasalnya, jika mereka menjual emas itu di toko emas lain akan mendapat potongan yang cukup besar dan harganya akan turun sangat jauh dari harga yang mereka beli di toko sebelumnya.