HOME FINANCE HOT ISSUE

Penerapan Pajak Karbon, Sri Mulyani: Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

Michelle Natalia , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |13:50 WIB
Penerapan Pajak Karbon, Sri Mulyani: Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan
Sri Mulyani. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Berbicara soal perubahan iklim, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang menyiapkan sejumlah instrumen.

Adapun instrumen yang disiapkan salah satunya adalah pajak karbon.

 BACA JUGA:

Beberapa terobosan dari kebijakan pemerintah untuk bisa meningkatkan kemampuan Indonesia di dalam mentransformasi menuju ekonomi hijau adalah salah satunya Perpres 98 tahun 2021.

Perpres ini dalam rangka terus menyiapkan dua instrumen yang sangat penting di dalam menggunakan mekanisme pasar dalam mengakselerasi transformasi ekonomi hijau.

 BACA JUGA:

"Kedua instrumen ini adalah berhubungan dengan nilai ekonomi karbon, pertama menggunakan instrumen perdagangan yaitu sistem perdagangan karbon yang sifatnya mandatory dan mekanisme offsetting," ujar Sri dalam Green Economy Forum 2023 secara virtual di Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Kemudian yang kedua adalah instrumen yang basisnya non perdagangan, dalam hal ini diperkenalkan instrumen result-based payment.

Artinya, suatu program yang bisa mendeliver penurunan CO2, mereka kemudian bisa mendapatkan kompensasi, dan juga pajak karbon.

 

Halaman:
1 2
