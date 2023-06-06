Wapres: Pembiayaan Infrastruktur Air Minum Belum Mencukupi dari APBN

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengakui pembiayaan infrastruktur air minum belum mencukupi.

Apalagi, dari data Kementerian PUPR hampir separuh dari total 388 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia berstatus sakit.

“Masih (ada) kendala yang dihadapi yaitu pembiayaan infrastruktur selain yang disediakan oleh pemerintah melalui APBN atau melalui APBD, itu belum mencukupi,” ungkap Wapres di sela menghadiri acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Lebih lanjut, Wapres mengatakan air bersih merupakan kebutuhan krusial bagi seluruh makhluk hidup.

“Penyediaan air dan pembiayaan infrastruktur untuk air dan sanitasi karena ini masalah penting, masalah air ini masalah penting, kebutuhan hidup manusia, bahkan semua makhluk yang hidup,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Wapres, air bersih dan sanitasi yang aman harus terpenuhi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024.