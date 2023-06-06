Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wapres: Pembiayaan Infrastruktur Air Minum Belum Mencukupi dari APBN

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |13:55 WIB
Wapres: Pembiayaan Infrastruktur Air Minum Belum Mencukupi dari APBN
Wapres Maruf Amin. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengakui pembiayaan infrastruktur air minum belum mencukupi.

Apalagi, dari data Kementerian PUPR hampir separuh dari total 388 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia berstatus sakit.

 BACA JUGA:

“Masih (ada) kendala yang dihadapi yaitu pembiayaan infrastruktur selain yang disediakan oleh pemerintah melalui APBN atau melalui APBD, itu belum mencukupi,” ungkap Wapres di sela menghadiri acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Lebih lanjut, Wapres mengatakan air bersih merupakan kebutuhan krusial bagi seluruh makhluk hidup.

 BACA JUGA:

“Penyediaan air dan pembiayaan infrastruktur untuk air dan sanitasi karena ini masalah penting, masalah air ini masalah penting, kebutuhan hidup manusia, bahkan semua makhluk yang hidup,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Wapres, air bersih dan sanitasi yang aman harus terpenuhi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024.

 

Halaman:
1 2
