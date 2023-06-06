Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Kendala Biaya, Wapres Sebut 5 Cara Jaga Ketersediaan Air Bersih di RI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |13:58 WIB
Ada Kendala Biaya, Wapres Sebut 5 Cara Jaga Ketersediaan Air Bersih di RI
Wapres Maruf Amin. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan air merupakan kebutuhan dasar seluruh makhluk hidup.

Namun dengan adanya perubahan iklim, air justru menjadi ancaman untuk masyarakat.

 BACA JUGA:

Karena berpotensi menyebabkan banjir, meningkatnya permukaan air laut, mencairnya es, kekeringan, hingga kebakaran hutan.

Laporan Organisasi Meteorologi Dunia mencatat, sejumlah 3,6 miliar penduduk dunia tidak dapat mengakses air bersih yang layak, setidaknya selama sebulan dalam setahun pada 2018.

Di mana dari jumlah tersebut diperkirakan bertambah hingga 5 miliar orang pada tahun 2050. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan air secara cermat.

 BACA JUGA:

Wapres memaparkan setidaknya ada lima strategi utama dalam penyediaan air bersih di Indonesia.

Pertama, dibutuhkan inovasi pembiayaan dan perluasan cakupan kerja sama pembiayaan melalui partisipasi sektor swasta dalam skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU).

"Pemerintah pusat dan daerah juga perlu mendorong munculnya inovasi pembiayaan yang menarik minat para pemangku kepentingan,” ujar Wapres Maruf Amin pada acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2023, Selasa (6/6/2023).

Lebih lanjut Wapres mengungkapkan, saat ini Indonesia masih menghadapi kesenjangan pembiayaan infrastruktur air.

 

Halaman:
1 2
