Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Inflasi Indonesia Bisa Melandai Asal Supply Terjaga

Dovana Hasiana , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |14:01 WIB
Inflasi Indonesia Bisa Melandai Asal <i>Supply</i> Terjaga
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Inflasi di Indonesia bisa melandai asalkan tingkat persediaan (supply) terjaga.

Pasalnya, selama ini dinamika dari ekonomi pada umumnya disebabkan oleh ketersediaan barang.

 BACA JUGA:

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal menyebut inflasi yang tetap terjaga dengan intervensi dari sisi persediaan yang dilakukan antara Bank Indonesia dan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID).

“Ini terbukti ketika di bulan Agustus 2022, Presiden Jokowi menghimbau Gubernur dan masyarakat Indonesia untuk memulai gerakan untuk menanam cabai. Langkah sederhana, tapi terbukti efektif karena harga Cabai di bulan Oktober 2022 mengalami deflasi setelah sebelumnya melonjak di Januari 2022,” ujar Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal dalam program Market Review IDX Channel, Selasa (6/6/2023).

Selain itu, langkah intervensi dari sisi persediaan juga dinilai efektif dalam mengendalikan inflasi untuk tetap berada di level 5%.

 BACA JUGA:

Padahal, saat itu terdapat kebijakan untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan kenaikan harga.

Kendati demikian, lanjutnya, terdapat kemungkinan tekanan dari sisi persediaan bisa semakin melonjak. Fithra menilai, ini seperti bom waktu karena terdapat kesenjangan yang signifikan antara indeks harga produsen (producer price index/PPI) dengan indeks harga konsumen (consumer price index/CPI).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187026/bps-IaQ7_large.png
Inflasi November 2025 Capai 0,17 Persen, Harga Pangan Relatif Stabil Jelang Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187017/emas_penyumbang_inflasi-4fAE_large.jpg
Emas Jadi Penyumbang Utama Inflasi November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186999/inflasi_november_2025-qm3p_large.JPG
Inflasi November 2025 Naik 0,17 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186599/menko_airlangga-pSJc_large.jpg
Disiapkan Purbaya, Pemda Dapat Bonus Rp786 Miliar jika Berhasil Kendalikan Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182614/menko_airlangga-z3iH_large.jpeg
Airlangga Sebut Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Akan Berdampak ke Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181061/makan_bergizi_gratis-pLP8_large.jpg
BPS: MBG Kerek Inflasi Telur dan Daging Ayam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement