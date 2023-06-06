Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PNBP ESDM Capai Rp125 Triliun, 57% dari Target 2023

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |14:18 WIB
PNBP ESDM Capai Rp125 Triliun, 57% dari Target 2023
PNBP Sektor ESDM Lampaui 50% dari Target 2023. (Foto: okezone.com/SKK Migas)
A
A
A

JAKARTA - Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai Rp125,9 triliun hingga Mei 2023. Capaian tersebut 57,3% dari target tahun ini.

"Angka Rp32,9 triliun ini sebetulnya angka per Maret 2023, diangka triwulan 3. Jadi angka sekarang ini sektor ESDM sudah memberikan kontribusi terhadap APBN sebesar Rp125,9 T sampe akhir mei dari targetnya Rp219,58 triliun," terang Plt Sekretaris Jenderal Dadan Kusdiana dalam Rapat Dengar Pendapat Eselon I Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (6/6/2023).

Dadan menuturkan bahwa realisasi anggaran belanja Kementerian ESDM telah 21,15% atau sebesar Rp1,39 triliun dari pagu anggaran TA 2023 yang tercatat Rp6,55 triliun.

"Sementara investasi realisasinya sudah mencapai Rp5,67 miliar dari target Rp33,58 miliar, lifitng minyak bumi 605 ribu barel per hari (BOPD) atau 92% dari target 660 BOPD, lifting gas 946 ribu BOPD dari target 1.100 BOPD," sambungnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal EBTKE itu menambahkan untuk rasio elektrifikasi pemerintah sudah menartgetkan 100% sejak 2 tahun lalu dan sekarang berada di angka 99,67% dengan target optimis sebesar 99,91% di tahun ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176689/apbn-wcJr_large.jpg
Setoran PNBP Seret Imbas Tak Ada Dividen BUMN Masuk APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/320/3135174/danantara-jBqt_large.jpg
Dividen BUMN Masuk Danantara, Setoran PNBP Turun Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094547/realisasi-pnbp-tembus-rp522-4-triliun-lampaui-target-apbn-2024-JoFUazztWt.jpeg
Realisasi PNBP Tembus Rp522,4 Triliun, Lampaui Target APBN 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/320/3093234/banyak-kendaraan-di-ri-dimodifikasi-cek-aturan-terbaru-hingga-kena-tarif-20-SvmawfI1sz.jpg
Banyak Kendaraan di RI Dimodifikasi, Cek Aturan Terbaru hingga Kena Tarif 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/320/3073427/jokowi-setoran-pnbp-tembus-rp1-800-triliun-dalam-10-tahun-16VhYf1oA3.jpg
Jokowi: Setoran PNBP Tembus Rp1.800 Triliun dalam 10 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/320/3040398/pnbp-sektor-pelabuhan-dioptimalkan-segini-potensinya-KxcQiMSCrp.jpg
PNBP Sektor Pelabuhan Dioptimalkan, Segini Potensinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement