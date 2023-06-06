PNBP ESDM Capai Rp125 Triliun, 57% dari Target 2023

JAKARTA - Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai Rp125,9 triliun hingga Mei 2023. Capaian tersebut 57,3% dari target tahun ini.

"Angka Rp32,9 triliun ini sebetulnya angka per Maret 2023, diangka triwulan 3. Jadi angka sekarang ini sektor ESDM sudah memberikan kontribusi terhadap APBN sebesar Rp125,9 T sampe akhir mei dari targetnya Rp219,58 triliun," terang Plt Sekretaris Jenderal Dadan Kusdiana dalam Rapat Dengar Pendapat Eselon I Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (6/6/2023).

Dadan menuturkan bahwa realisasi anggaran belanja Kementerian ESDM telah 21,15% atau sebesar Rp1,39 triliun dari pagu anggaran TA 2023 yang tercatat Rp6,55 triliun.

"Sementara investasi realisasinya sudah mencapai Rp5,67 miliar dari target Rp33,58 miliar, lifitng minyak bumi 605 ribu barel per hari (BOPD) atau 92% dari target 660 BOPD, lifting gas 946 ribu BOPD dari target 1.100 BOPD," sambungnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal EBTKE itu menambahkan untuk rasio elektrifikasi pemerintah sudah menartgetkan 100% sejak 2 tahun lalu dan sekarang berada di angka 99,67% dengan target optimis sebesar 99,91% di tahun ini.