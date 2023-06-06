Keren! Tol Cisumdawu Pakai Teknologi Canggih untuk Tanah Labil

JAKARTA - Tol Cisumdawu menggunakan teknologi & inovasi Geofoam dalam pembangunan untuk menggantikan material pengganti timbunan tanah.
Di mana hal ini digunakan pada badan jalan pada pembangunan tol di Indonesia.
Diketahui teknologi & inovasi Geofoam dipakai sebagai pengganti timbunan tanah dan sangat cocok untuk tanah yang labil.
Bukan hanya membuat jalan tol lebih kuat, proses pembangunannya juga akan lebih cepat.
Geofoam berupa material ringan, tahan air yang berbentuk balok besar dan disusun seperti lego dapat menahan beban diatasnya.