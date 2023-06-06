Advertisement
HOT ISSUE

Keren! Tol Cisumdawu Pakai Teknologi Canggih untuk Tanah Labil

Hana Wahyuti , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |22:00 WIB
Keren! Tol Cisumdawu Pakai Teknologi Canggih untuk Tanah Labil
Jalan Tol. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Tol Cisumdawu menggunakan teknologi & inovasi Geofoam dalam pembangunan untuk menggantikan material pengganti timbunan tanah.

Di mana hal ini digunakan pada badan jalan pada pembangunan tol di Indonesia.

 

Diketahui teknologi & inovasi Geofoam dipakai sebagai pengganti timbunan tanah dan sangat cocok untuk tanah yang labil.

Bukan hanya membuat jalan tol lebih kuat, proses pembangunannya juga akan lebih cepat.

 

Geofoam berupa material ringan, tahan air yang berbentuk balok besar dan disusun seperti lego dapat menahan beban diatasnya.

 

