Menguak Biaya Lionel Messi Dkk Main di Hong Kong

JAKARTA- Menguak biaya Lionel Messi dKK main di Hong Kong menarik diulas. Saat itu, Argentina melakoni tur ke Asia pada Oktober 2014. Tim Tango mengunjungi Dalian, China guna melawan Brasil, dan Hong Kong.

Tentunya dalam kunjungan ini memakan biaya fantastis. Diyakini HKFA harus membayarmahal untuk memikat Lionel Messi Argentina untuk pameran satu kali di Stadion Hong Kong. Jumlah ini dapat diperoleh kembali jika tempat berkapasitas 40.000 orang terjual habis.

Menguak biaya Lionel Messi dKK main di Hong Kong sebesar HKD30 juta atau sekitar Rp57,3 miliar jika kurs rupiah sebesar Rp1.900 per HKD.

Melansir Southchinamorningpost biaya ini mencakup permainan dari peraih Ballon d'or hanya untuk 90 menit bermain bersama tim Hong Kong. Sayangnya, Timnas Hong Kong harus kalah dengan skor telak yakni 7-0.