Siapa Pemilik Sepatu Puma yang Bakal PHK 600 Karyawan?

JAKARTA- Siapa pemilik sepatu Puma yang bakal phk 600 karyawan menarik dikulik. Dalam rencana pemutusan kerja telah disampaikan secara resmi oleh pihak perusahaan melalui surat pemberitahuan bernomor 023/HR/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 kepada pemerintah daerah (pemda) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Banten.

Adapun, produsen sepatu merek ternama di dunia tersebut tengah mengambil langkah efisiensi dengan memutus kerja kepada 600 orang dari jumlah total 2.400 karyawan yang ada.

Siapa pemilik sepatu Puma yang bakal phk 600 karyawan adalah PT Horn Ming Indonesia. PT. Horn Ming Indonesia adalah sebuah perusahaan modal asing dari Taiwan, dibangun pada tahun 1998, berada diposisi kota Tangerang. Tahun 2007 bulan September mulai bekerja sama dengan Diamond dan tahun 2011 resmi diambil alih oleh Diamond.