HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini 9 Hal yang Perlu Disiapkan Petani Kopi Hadapi El Nino

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |15:46 WIB
Ini 9 Hal yang Perlu Disiapkan Petani Kopi Hadapi El Nino
9 Hal yang Perlu Disiapkan Petani Kopi Hadapi El Nino (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ada sembilan hal yang perlu disiapkan petani kopi Indonesia menghadapi fenomena El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Nino akan terjadi di Indonesia pada Semester II 2023 dan mungkin berlangsung hingga awal tahun 2024.

El Nino menyebabkan penurunan curah hujan sehingga musim kemarau akan terjadi lebih panjang. Hal ini secara umum dapat berpengaruh langsung pada penurunan produktivitas komoditas kopi dan memerlukan beberapa upaya mitigasi yang perlu dilakukan oleh petani untuk mengurangi dampak buruknya.

Selama periode El Nino, Indonesia akan mengalami kondisi cuaca yang tidak biasa, seperti suhu yang lebih tinggi dari rata-rata, curah hujan yang tidak teratur, dan kekeringan di beberapa daerah.

Dari data historis yang dimiliki, BKMG memprediksi bahwa El Nino tahun ini akan terjadi di level low to moderate. BMKG juga menyampaikan bahwa curah hujan pada Agustus sampai dengan Oktober 2023 diprediksi akan berada pada kategori di bawah normal, terutama wilayah Sumatera, Jawa hingga NTT, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sulawesi.

Hal ini disampaikan oleh Peneliti Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG pada Sekolah Iklim Komoditas Kopi Nasional, Dampak dan Mitigasi Fenomena El Nino seperti dilansir keterangan resmi PTPN Group, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Acara diselenggarakan oleh PMO Kopi Nusantara Kementerian BUMN bekerja sama dengan BMKG, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka), Perum Perhutani, dan SCOPI.

Lalu bagaimana upaya mitigasi yang harus dilakukan oleh para petani kopi untuk menekan dampak buruk fenomena El Nino ini?

Berikut ini adalah sembilan rekomendasi Puslitkoka, pusat penelitian di bawah PTPN Group yang telah menjadi kiblat pengembangan kopi Indonesia sejak 1911.

