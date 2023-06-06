Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh Pelaku Penipuan iPhone si Kembar Mantan Pegawai Kemendag, Ini Faktanya

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |16:37 WIB
Heboh Pelaku Penipuan iPhone si Kembar Mantan Pegawai Kemendag, Ini Faktanya
Ilustrasi penipuan. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Penipuan iPhone dengan sistem pre-order yang diduga didalangi si kembar Rihana (RA) dan Rihani (RI) sedang ramai menjadi perbincangan di jagat maya.

Bahkan diduga 'si kembar' ini pernah bekerja di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

 BACA JUGA:

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto mengatakan bahwa

Rihani adalah mantan pegawai honorer Kemendag di Biro Hukum.

"Dan Rihani ini telah mengundurkan diri pertanggal 1 Juli 2022," ujar Suhanto kepada Okezone, Selasa (6/6/2023).

 BACA JUGA:

Dia juga memastikan Kemendag tidak mengetahui aktivitas ybs diluar kantor karena jual beli merupakan ranah privat.

 

Halaman:
1 2
