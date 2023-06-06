Heboh Pelaku Penipuan iPhone si Kembar Mantan Pegawai Kemendag, Ini Faktanya

JAKARTA - Penipuan iPhone dengan sistem pre-order yang diduga didalangi si kembar Rihana (RA) dan Rihani (RI) sedang ramai menjadi perbincangan di jagat maya.

Bahkan diduga 'si kembar' ini pernah bekerja di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto mengatakan bahwa

Rihani adalah mantan pegawai honorer Kemendag di Biro Hukum.

"Dan Rihani ini telah mengundurkan diri pertanggal 1 Juli 2022," ujar Suhanto kepada Okezone, Selasa (6/6/2023).

Dia juga memastikan Kemendag tidak mengetahui aktivitas ybs diluar kantor karena jual beli merupakan ranah privat.