DPR Singgung soal Keterbatasan Transportasi Udara, Menhub Ungkap Alasannya

JAKARTA - Komisi V DPR RI menyoroti adanya sejumlah wilayah di Indonesia yang masih sulit untuk dijangkau oleh moda transportasi udara.

Padahal moda transportasi di udara sangatlah penting bagi sejumlah masyarakat yang berada jauh dari perkotaan di Indonesia.

BACA JUGA:

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Sudewo setelah melakukan kegiatan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur oada beberapa waktu lalu.

Sudewo mengatakan bahwa wilayah Kabupaten Berau merupakan wilayah yang potensial bagi pariwisata serta kegiatan ekonomi. Dan kegiatan tersebut diperlukan adanya moda transportasi udara.

BACA JUGA:

Dia mengatakan bahwa saat ini konektivitas di wilayah tersebut kondisinya belum kembali pulih seperti saat sebelum adanya Covid-19. Yang artinya adanya kekurangan jumlah penerbangan ke wilayah itu.

"Di Berau, Kalimantan itu transportasi yang mudah di jangkau itu adalah dengan transportasi udara. Di sebelum Covid itu bagus, dan setelahnya itu tolong dinormakan kembali. Dan semoga ini memberikan harapan besar kepada masyarakat di sana," katanya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan, Selasa (6/6/2023).