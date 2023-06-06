Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

AS Terhindar dari Gagal Bayar Utang, Permasalahan Sudah Selesai?

Dovana Hasiana , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |16:51 WIB
AS Terhindar dari Gagal Bayar Utang, Permasalahan Sudah Selesai?
Dolar. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Amerika Serikat (AS) berhasil mencapai kesepakatan untuk penangguhan plafon utang senilai USD31,4 triliun.

Presiden AS Joe Biden pun bersorak atas tercapainya keputusan antara Partai Republik dan Partai Demokrat.

 BACA JUGA:

Namun, hal itu tidak memperlambat penumpukan utang AS yang melebihi USD50 triliun dalam satu dekade.

Pengamat menilai kesepakatan itu tidak berhasil menyelamatkan AS dari kekurangan pendapatan di masa mendatang imbas besarnya alokasi kesehatan dan pensiun akibat populasi yang menua. Apalagi Kongres AS gagal untuk menaikkan pajak.

 BACA JUGA:

"Jika anda khawatir tentang masalah defisit dan utang, hal ini tidak ada artinya," kata profesor kebijakan publik dan ahli fiskal di Southern Methodist University, Dennis Ippolito, seorang, dilansir Reuters, Selasa (6/6/2023).

Kesepakatan untuk menangguhkan pagu utang AS yang sebesar USD31,4 triliun hingga Januari 2025 membuat pengeluaran diskresioner non-pertahanan AS sebagian besar datar tahun ini, atau meningkat 1% pada tahun fiskal 2024.

 

