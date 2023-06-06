Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tanggapi soal Ekspor Pasir Laut, Mendag: Saya Paling Nentang

Advenia Elisabeth , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |19:40 WIB
Tanggapi soal Ekspor Pasir Laut, Mendag: Saya Paling Nentang
Mendag Zulkifli Hasan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merespon ihwal pembukaan ekspor pasir laut.

Dirinya mengaku tidak tahu menahu soal pertimbangan pemerintah membuka ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

 BACA JUGA:

"Saya paling nentang (ekspor pasir laut) di sini, dulu Mbak Mega Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-5 RI melarang itu," ucap Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Dia pun menegaskan bahwa dirinya tidak ikut campur dalam diskusi izin ekspor laut.

 BACA JUGA:

Dia mengaku sudah menkonfirmasi kepada Sekretariat Kabinet bahwa kebijakan itu, inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan. Maka dari itu, menurut dia, sebagai Menteri Perdagangan harus tunduk dengan PP tersebut.

"Kalau sudah putusan yang tentu saya sebagai menteri kan harus ikut. Betul-betul saya enggak tahu. Pasir ini saya anggap Tanah Air," tandasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186992/ekspor_ri-gHEP_large.jpg
BPS: Ekspor RI Capai USD234,04 Miliar hingga Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184137/emas-7Bsq_large.jpg
Ekspor Emas Akan Kena Bea Keluar hingga 15 Persen demi Jaga Pasokan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171983/ri_uni_eropa-fE4d_large.jpg
Produk Ekspor RI Bebas Tarif di Uni Eropa pada 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167191/pelabuhan-aw5W_large.jpg
RI Perluas Akses Pasar Produk ke Timor Leste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166826/pelabuhan-V7w2_large.jpg
Ekspor Indonesia Tembus USD24,75 Miliar di 2025, Naik 9,8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160340/sawit-F2Kn_large.jpg
Ekspor Tekstil hingga Sawit Indonesia ke Eropa Bebas Tarif
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement