Tanggapi soal Ekspor Pasir Laut, Mendag: Saya Paling Nentang

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merespon ihwal pembukaan ekspor pasir laut.

Dirinya mengaku tidak tahu menahu soal pertimbangan pemerintah membuka ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Saya paling nentang (ekspor pasir laut) di sini, dulu Mbak Mega Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-5 RI melarang itu," ucap Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Dia pun menegaskan bahwa dirinya tidak ikut campur dalam diskusi izin ekspor laut.

Dia mengaku sudah menkonfirmasi kepada Sekretariat Kabinet bahwa kebijakan itu, inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan. Maka dari itu, menurut dia, sebagai Menteri Perdagangan harus tunduk dengan PP tersebut.

"Kalau sudah putusan yang tentu saya sebagai menteri kan harus ikut. Betul-betul saya enggak tahu. Pasir ini saya anggap Tanah Air," tandasnya.