Kapitalisasi Pasar BUMN Tembus Rp2.201 Triliun

JAKARTA - Nilai kapitalisasi pasar (market cap) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menunjukan kenaikan yang signifikan.

Hingga akhir 2022, market cap perseroan negara berada di posisi Rp2.201 triliun.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mencatat selama kurun waktu tiga tahun berturut-turut nilai kapitalisasi pasar BUMN konsisten naik. Di mana, pada 2020 nilainya mencapai Rp1.719 triliun.

Lalu, naik menjadi Rp1.985 triliun pada 2021, kemudian melinjak lagi menjadi Rp2.201 trilin pada 2022.

"Kapitalisasi pasar BUMN sendiri terus meningkat dari Rp1.719 triliun menjadi Rp1.985 triliun, menjadi Rp 2.201 triliun," ungkap Erick, Selasa (6/6/2023).

Selain market cap, Erick juga mencatat adanya kenaikan nilai dari kontribusi BUMN di sisi pajak. Hingga akhir 2022 pajak yang disetor BUMN sebesar Rp278 triliun.

