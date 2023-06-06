Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

10 Negara Terkaya di Asia, Ada Indonesia?

Hana Wahyuti , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |13:21 WIB
10 Negara Terkaya di Asia, Ada Indonesia?
Daftar negara terkaya di Asia (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Daftar 10 negara terkaya di Asia apakah ada Indonesia? Kawasan Asia adalah salah satu benua terbesar di Dunia yang memiliki potensi kekayaan yang berlimpah.

Benua Asia menjadi rumah bagi beberapa negara yang terkaya di Dunia, negara tersebut memiliki berbagai bisnis mulai dari fesyen, kelas atas hingga restoran berbintang Michelin dan kapal pesiar pribadi yang berjejer di pelabuhan.

Negara-negara yang luar biasa makmur ini memiliki beragam kekuatan ekonomi dan cara berpolitik. Diketahui populasinya mulai dari negara-kota kecil hingga ekonomi besar melebihi 100 juta.

Berikut ini daftar negara terkaya di Asia yang diberi peringkat dalam urutan PDB Per Kapita (PPP), Selasa (6/6/2023):

1. Singapura - USD140.280

Posisi pertama negara Asia terkaya di negara ialah Singapura. Kemakmuran Singapura tidak terhalang oleh sumber daya alamnya yang terbatas. Negara ini telah memantapkan dirinya sebagai pusat layanan keuangan dan menawarkan industri manufaktur, transportasi, teknik, logistik, elektronik, bioteknologi, dan produksi kimia yang kuat.

2. Qatar - USD123.039

Negara selanjutnya adalah negara Timur Tengah yang dikenal sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 baru-baru ini, telah membuat kemajuan luar biasa sejak mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1971. Meskipun awal yang sederhana dalam industri perikanan, Qatar telah memanfaatkan cadangan minyaknya yang signifikan untuk menjadi salah satu negara terkaya di Dunia, dengan ekspor berkontribusi secara signifikan terhadap PDB-nya sejak 1997.

3. United Arab Emirates - USD81.753

United Arab Emirates adalah negara yang dinamis dengan ekonomi yang berkembang yang sedang meningkat. Dengan reputasinya untuk gaya hidup mewah, Abu Dhabi, ibu kota, telah muncul sebagai pusat bisnis dan pariwisata terkemuka di seluruh dunia.

Halaman:
1 2 3
