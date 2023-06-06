Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Dia Orang Terkaya di Argentina, Bos E-commerce Berharta Rp80,4 Triliun

Hana Wahyuti , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |13:41 WIB
Ini Dia Orang Terkaya di Argentina, Bos <i>E-commerce</i> Berharta Rp80,4 Triliun
Ini Dia Orang Terkaya di Argentina (Foto: Bloomberg/Forbes)
JAKARTA - Siapa yang menjadi orang terkaya di Argentina? Jika bicara negara Argentina tentu yang menjadi sorotan adalah Lionel Messi. La Pulga julukan Messi mampu membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar.

Namun, Messi bukanlah orang terkaya di Argentina meski menjadi atlet dengan bayaran termahal nomor 2 di dunia. Melansir celebrity net worth, harta kekayaan Messi mencapai USD600 juta atau setara Rp8,9 triliun.

Lalu siapa yang menjadi orang terkaya di Argentina? Ya dia adalah Marcos Galperin.

Melansir Forbes, Jakarta, Selasa (6/6/2023), Marcos Galperin adalah salah satu pendiri dan CEO platform e-commerce bernama MercadoLibre atau lebih dikenal eBay Amerika Latin.

MercadoLibre merupakan perusahaan Argentina yang berkantor pusat di Montevideo, Uruguay, tergabung dalam Amerika Serikat yang mengoperasikan pasar online khusus untuk perdagangan elektronik dan lelang online

MercadoLibre beroperasi di 18 negara Amerika Latin dan Portugal. Perusahaan ini juga telah menjadi perusahaan publik pada 2007 di Nasdaq.

