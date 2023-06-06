Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengintip Harta Kekayaan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |20:04 WIB
Mengintip Harta Kekayaan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah
Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah. (Foto: MPI)
JAKARTA - Mengintip harta kekayaan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah yang akan diulas dalam artikel ini.

Anna Mu’awanah merupakan Bupati Bojonegoro yang menjabat pada periode 2018-2023. Jumlah harta kekayaannya pun menjadi sorotan dan membuat banyak orang penasaran.

 BACA JUGA:

Lantas berapa banyak harta kekayaan yang dimiliki oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah?

Dirangkum Okezone, Selasa (6/6/2023) berikut ini harta kekayaan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah.

 BACA JUGA:

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkannya tahun 2022 lalu, Anna tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp87 miliar.

 

