JAKARTA - Mengintip harta kekayaan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah yang akan diulas dalam artikel ini.
Anna Mu’awanah merupakan Bupati Bojonegoro yang menjabat pada periode 2018-2023. Jumlah harta kekayaannya pun menjadi sorotan dan membuat banyak orang penasaran.
Lantas berapa banyak harta kekayaan yang dimiliki oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah?
Dirangkum Okezone, Selasa (6/6/2023) berikut ini harta kekayaan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkannya tahun 2022 lalu, Anna tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp87 miliar.