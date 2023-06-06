Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Mulai dari Rp100.000 Sudah Bisa Investasi di MNC Dana SBN!

Hana Wahyuti , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |14:15 WIB
Mulai dari Rp100.000 Sudah Bisa Investasi di MNC Dana SBN!
MNC Dana SBN. (Foto: MNC)
A
A
A

JAKARTA – Saat ini emakin banyak produk-produk investasi yang ditawarkan kepada masyarakat, tentunya juga mempunyai risikonya masing-masing. Salah satu investasi yang mempunyai risiko moderat adalah reksa dana pendapatan tetap.

Reksa dana pendapatan tetap adalah jenis reksa dana yang 80% dana kelolaannya pada obligasi atau surat utang, baik obligasi korporasi maupun pemerintah. Dari segi imbal hasil reksa dana pendapatan tetap mempunyai potensi keuntungan yang cukup baik. Apa lagi ditambah dengan momentum kenaikan suku bunga yang tidak agresif dan inflasi yang mulai melandai.

 BACA JUGA:

Salah satu reksa dana pendapatan tetap MNC Asset Management adalah MNC Dana SBN yang mempunyai tujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik, serta tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Surat Berharga Negara).

Momentum melandainya inflasi serta tidak agresifnya kenaikan suku bunga merupakan angin segar bagi investasi yang mempunyai efek obligasi, sebab bunga obligasi akan naik jika suku bunga acuan Bank Indonesia melandai atau turun.

 BACA JUGA:

Melalui MNC Dana SBN, masyarakat juga tidak perlu lagi bingung untuk pembelian obligasi pemerintah, karena dana kelolaannya 80% berisi obligasi pemerintah. Adapun salah satu obligasi pemerintah yang ada pada kelolaan MNC Dana SBN adalah FR0065. MNC Dana SBN sendiri sudah ada sejak tahun 2016, sehingga sudah teruji ketika menghadapi situasi ekonomi pada saat pandemi COVID-19. Sebagai contoh, berdasarkan NAB per 5 Juni 2023 imbal hasil MNC Dana SBN mencapai 5,60 % p.a.

Halaman:
1 2
