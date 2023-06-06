MNC Bank Imbau Nasabah Beralih ke MotionBank

JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan pengalaman bertransaksi yang lebih memuaskan, aman, nyaman dan intuitif, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT) mengimbau kepada nasabah yang masih menggunakan mBanking MNC Bank untuk beralih ke MotionBank sebagai aplikasi digital banking MNC Bank.

Untuk itu, berdasarkan informasi pada website resminya, secara bertahap MNC Bank akan menghentikan layanan mBanking pada tanggal 10 Juli 2023.

Chief Digital Business Officer MNC Bank, Yudistira Ardhi Prastono mengatakan bahwa dibandingkan dengan mBanking, MotionBank menawarkan pengalaman bertransaksi yang lebih baik dan modern dengan segudang fitur terkini yang pastinya dapat memanjakan nasabah.

“Oleh karena itu, kami mengimbau kepada nasabah yang masih menggunakan layanan mBanking untuk beralih ke MotionBank. Semua fitur standar yang dimiliki layanan perbankan digital, kami sudah punya, yang makin menarik itu karena MotionBank ini menawarkan layanan lebih. Mulai dari tarik dan setor tunai di Indomaret seluruh Indonesia, hingga sejumlah fitur terbaru yang telah kami luncurkan beberapa waktu lalu," katanya.

“Sejumlah fitur terkini yang dimiliki MotionBank antara lain adalah pembukaan rekening deposito dan tabungan secara online. Nasabah tidak perlu lagi menghabiskan waktu datang ke kantor cabang MNC Bank. Pembukaan kartu kredit secara online pun kini juga bisa dilakukan melalui MotionBank. Bagi nasabah yang haus akan program promo, cukup mengakses laman bawah pada dashboard utama MotionBank, itu kami berikan semua promo-promo terbaik MNC Bank," tambah Yudistira.