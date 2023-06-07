Saham Pudjiadi Prestige (PUDP) Masuk Radar UMA BEI

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memasukkan saham PT Pudjiadi Prestige Tbk (PUDP) dalam radar pantauan akibat adanya telah terjadi peningkatan harga saham yang di luar kebiasaan atau Unusual Market Activity (UMA).

Diketahui, emiten yang bergerak di bidang pengembangan real estat dan manajemen properti ini mengalami pergerakan harga yang signifikan dalam sepekan, naik 96,46%. Pada penutupan perdagangan Selasa (6/6/2022) pun, saham PUDP bergerak naik 185 poin atau 20% ke level Rp1.110.

"Dengan ini kami menginformasikan bahwa telah terjadi peningkatan harga saham PUDP yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Lidia M. Panjaitan dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A, Rabu (7/6/2022).

Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

Informasi terakhir mengenai PUDP adalah informasi tanggal 5 Juni 2023 yang dipublikasikan melalui website BEI terkait laporan hasil public expose – tahunan.