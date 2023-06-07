Bidik Pertumbuhan Investor Saham Syariah 10%, BEI Pakai Strategi Ini

JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan pertumbuhan investor saham syariah hingga 10% dibandingkan tahun lalu. Kepala Divisi Pasar Modal Syariah BEI Irwan Abdalloh mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus memanfaatkan peluang pertumbuhan pasar saham syariah yang sangat besar.

Adapun jumlah investor saham syariah yang tercatat hingga April 2023 adalah sebesar 121 ribu investor. Peningkatan jumlah investor saham syariah selama 5 tahun pun mencapai 172,5%. Selain itu, pihaknya juga melihat pertumbuhan yang konsisten dari pasar modal syariah, dimana indeks saham syariah Indonesia mampu tumbuh hingga 15,2% di 2022.

“Kita mampu bertumbuh di saat indeks saham syariah beberapa negara lain tumbuh negatif. Oleh karena itu, kami melihat peluang yang besar. Walaupun secara angka investor masih tergolong kecil, kita bisa melihat pertumbuhan yang konsisten,” ujar Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia, Irwan Abdalloh dalam program Market Review IDX Channel, Rabu (7/6/2023).

BEI pun menerapkan tiga strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam pasar modal syariah. Di antaranya, edukasi, kolaborasi dan inovasi. Irwan mengatakan, pihaknya menggabungkan strategi edukasi dengan kolaborasi untuk menjaring lebih banyak masyarakat dalam kegiatan edukasi yang diberikan.

Selama 2022, pihaknya pun telah menyelenggarakan 382 kegiatan edukasi yang telah dihadiri oleh 54 ribu peserta. Hal ini bisa terwujud berkat kolaborasi yang dilakukan BEI dengan sekitar 15 komunitas.