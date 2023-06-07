Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bidik Pertumbuhan Investor Saham Syariah 10%, BEI Pakai Strategi Ini

Dovana Hasiana , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |12:09 WIB
Bidik Pertumbuhan Investor Saham Syariah 10%, BEI Pakai Strategi Ini
BEI bidik pertumbuhan investor syariah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan pertumbuhan investor saham syariah hingga 10% dibandingkan tahun lalu. Kepala Divisi Pasar Modal Syariah BEI Irwan Abdalloh mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus memanfaatkan peluang pertumbuhan pasar saham syariah yang sangat besar.

Adapun jumlah investor saham syariah yang tercatat hingga April 2023 adalah sebesar 121 ribu investor. Peningkatan jumlah investor saham syariah selama 5 tahun pun mencapai 172,5%. Selain itu, pihaknya juga melihat pertumbuhan yang konsisten dari pasar modal syariah, dimana indeks saham syariah Indonesia mampu tumbuh hingga 15,2% di 2022.

“Kita mampu bertumbuh di saat indeks saham syariah beberapa negara lain tumbuh negatif. Oleh karena itu, kami melihat peluang yang besar. Walaupun secara angka investor masih tergolong kecil, kita bisa melihat pertumbuhan yang konsisten,” ujar Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia, Irwan Abdalloh dalam program Market Review IDX Channel, Rabu (7/6/2023).

BEI pun menerapkan tiga strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam pasar modal syariah. Di antaranya, edukasi, kolaborasi dan inovasi. Irwan mengatakan, pihaknya menggabungkan strategi edukasi dengan kolaborasi untuk menjaring lebih banyak masyarakat dalam kegiatan edukasi yang diberikan.

Selama 2022, pihaknya pun telah menyelenggarakan 382 kegiatan edukasi yang telah dihadiri oleh 54 ribu peserta. Hal ini bisa terwujud berkat kolaborasi yang dilakukan BEI dengan sekitar 15 komunitas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191302/ihsg_ditutup_menguat-E2FN_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.645
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191234/ihsg-JLkR_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.629
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191222/ihsg-DZ65_large.jpg
Prediksi IHSG Jelang Libur Natal 2025, Cermati Saham-Saham Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190970/bei-jrKs_large.jpg
Investor Pasar Modal RI Naik Jadi 20 Juta per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190969/ihsg-Npkg_large.jpg
9 Perusahaan Antre IPO, 6 Beraset Jumbo di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190884/ihsg_ditutup_melemah-Rskf_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.609 Sambut Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement