Catat Tanggal Pembagian Dividen Indo Acidatama Rp6,02 Miliar

, Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |12:15 WIB

JAKARTA – Catat tanggal pembagian dividen PT Indo Acidatama Tbk (SRSN). Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk periode tahun buku 2022 pada 7 Juli 2023.

Dikutip dari Keterbukaan Informasi, pembagian dividen ini telah disepakati saat RUPS Tahunan tanggal 05 Juni 2023.

“Besaran dividen yang akan dibagikan adalah Rp1 per saham dengan total Rp6,02 miliar,” tulis Corporate Secretary, Benny Herman, Rabu (7/6/2023).

Adapun demikian berikut jadwal pembagian dividen SRSN :

- Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi : 13 Juni 2023

- Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi : 14 Juni 2023