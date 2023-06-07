Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bos Waskita-WIKA Dipanggil soal Dugaan Poles Laporan Keuangan, BEI: Kita Tunggu Mereka Klarifikasi

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |13:11 WIB
Bos Waskita-WIKA Dipanggil soal Dugaan Poles Laporan Keuangan, BEI: Kita Tunggu Mereka Klarifikasi
BEI Panggil Bos Waskita dan WIKA soal Dugaan Poles Laporan Keuangan (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menunggu klarifikasi dari dua BUMN Karya terkait dugaan manipulasi laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, pihaknya telah melakukan follow up kepada jajaran direksi Waskita Karya dan Wijaya Karya.

"Prosesnya masih berjalan, informasi sudah kami peroleh lewat ketemu langsung dengan direksi, biarkan mereka mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi ini," kata Nyoman saat ditemui di Gedung BEI, Rabu (7/6/2023).

Nyoman menerangkan bahwa sesuai aturan, WSKT maupun WIKA wajib menyampaikan keterbukaan informasi kepada para pemegang saham.

Namun, hingga berita ini diturunkan Rabu (7/6) pukul 12:47 WIB, keduanya belum memberikan penjelasan kepada investor melalui keterbukaan informasi. Update terbaru pada Senin (5/6), WSKT baru melakukan perubahan susunan komite audit.

 

