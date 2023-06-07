Catat Tanggal Pembagian Dividen Emdeki Utama (MDKI) Rp25,30 Miliar

, Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |13:20 WIB

JAKARTA – Catat tanggal pembagian dividen PT Emdeki Utama Tbk (MDKI). Perseroan akan bagikan dividen tunai untuk periode tahun buku 2022 pada 7 Juli 2023.

Dikutip dari Keterbukaan Informasi, pembagian dividen ini telah disepakati saat RUPS Tahunan tanggal 05 Juni 2023.

“Besaran dividen yang akan dibagikan adalah Rp10 per saham dengan total Rp25,30 miliar,” tulis Corporate Secretary, Happy Hapsoro, Rabu (7/6/2023”.

Adapun demikian berikut jadwal pembagian dividen SRSN:

- Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi : 13 Juni 2023

- Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi : 14 Juni 2023