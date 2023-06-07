Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Catat Tanggal Pembagian Dividen Emdeki Utama (MDKI) Rp25,30 Miliar

Viola Triamanda , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |13:20 WIB
Catat Tanggal Pembagian Dividen Emdeki Utama (MDKI) Rp25,30 Miliar
MDKI bagikan dividen (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Catat tanggal pembagian dividen PT Emdeki Utama Tbk (MDKI). Perseroan akan bagikan dividen tunai untuk periode tahun buku 2022 pada 7 Juli 2023.

Dikutip dari Keterbukaan Informasi, pembagian dividen ini telah disepakati saat RUPS Tahunan tanggal 05 Juni 2023.

“Besaran dividen yang akan dibagikan adalah Rp10 per saham dengan total Rp25,30 miliar,” tulis Corporate Secretary, Happy Hapsoro, Rabu (7/6/2023”.

Adapun demikian berikut jadwal pembagian dividen SRSN:

- Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi : 13 Juni 2023

- Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi : 14 Juni 2023

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement