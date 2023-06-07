Emiten Minyak Sawit (ANJT) Bagi-Bagi Dividen Rp93,24 Milar

JAKARTA - Emiten minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) bagi-bagi dividen tunai sebesar Rp27,8 per saham. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta pada Rabu (7/6/2023).

Mengacu jumlah saham yang beredar sebesar 3,35 miliar saham, maka jumlah dividen ANJT diperkirakan mencapai Rp93,24 miliar.

Sebagaimana diketahui, ANJT membukukan laba bersih sebesar USD21,72 juta pada tahun 2022 atau setara Rp341,69 miliar (kurs tanggal pelaporan Rp15.731). Realisasi itu lebih rendah 41,2% year-on-year (yoy) dibandingkan 2021 senilai USD36,99 juta.

Penurunan laba dipicu adanya beban yang lebih tinggi menyusul penurunan nilai wajar komoditas tandan buah segar (TBS). Ini terjadi seiring penurunan harga TBS pada akhir 2022.