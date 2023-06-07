Isu Dugaan Poles Laporan Keuangan, Kinerja Wijaya Karya (WIKA) Terdampak?

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menjamin bahwa isu dugaan manipulasi laporan keuangan tak berdampak pada kinerja dan operasional perusahaan.

Corporate Secretary WIKA, Mahendra Vijaya mengatakan saat ini Perseroan masih fokus pada perbaikan kinerja keuangan hingga kegiatan operasional perusahaan.

"Hingga saat ini belum terdapat dampak apapun terhadap pelaporan keuangan dan kegiatan operasional perseroan, dimana perseroan masih fokus pada perbaikan kondisi keuangan kedepan, peningkatan proses bisnis agar semakin efektif dan efisien," katanya pada keterangan resmi, Rabu (7/6/2023).

Dia juga memastikan Perseroan akan terus memperkuat tata kelola, melakukan refocusing bisnis pada proyek dengan pola pembayaran bulanan dan memiliki uang muka untuk mempercepat perputaran modal kerja, hingga memperkuat arus kas perusahaan.

Bahkan, informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan sampai saat ini belum ada.

Di balik dugaan manipulasi laporan keuangan, WIKA memastikan penyusunan laporan keuangan tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.