TBS Energi (TOBA) Bakal Rights Issue 1,39 Miliar Saham

JAKARTA - PT TBS Energi Tbk (TOBA) bakal melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. TOBA berencana menerbitkan sebanyak 1,39 miliar saham dengan nilai nominal Rp50 per saham.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), saham yang akan ditawarkan kepada pemegang saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas (PUT) seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel perseroan, dan akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham perseroan lainnya yang telah dikeluarkan sebelum PUT.

“Pelaksanaan penambahan modal direncanakan akan dilakukan dan telah menjadi efektif selambatnya pada bulan Mei 2024, dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015,” demikian dikutip dalam keterbukaan informasi, Rabu (7/6/2023).

Di mana, berdasarkan Pasal 8 ayat 3 POJK 32 Tahun 2015 jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 bulan. TOBA akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 8 Juni 2023 mendatang.

Adapun, penambahan modal yang diperoleh dari hasil rights issue akan memperkuat struktur permodalan, serta mendukung perkembangan dan ekspansi usaha perseroan.

“Peningkatan modal dalam jangka panjang diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing usaha dan meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi pemegang saham,” tulis manajemen TOBA.