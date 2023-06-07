Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bappenas Tak Restui Program Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis untuk Masyarakat

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |11:31 WIB
Bappenas Tak Restui Program Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis untuk Masyarakat
Rice Cooker Gratis (Foto: Reuters)
JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) belum merestui program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) soal clean cooking atau bagi-bagi rice cooker gratis untuk masyarakat.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM (Dirjen Gatrik) Jisman P. Hutajulu menjelaskan, salah satu alasan belum dijalankan program clean cooking adalah belum mendapat restu dari Bappenas. Padahal tahun ini, pemerintah telah merencanakan program clean cooking untuk 474.660 rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia.

"Kami laporkan saat ini program clean cooking belum bisa dieksekusi karena Bappenas menginginkan surat tertulis dari DPR RI yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas bahwa Kementerian ESDM memiliki program clean cooking dalam tahun anggaran 2023," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Eselon I Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (6/6/2023).

Oleh sebab itu, Jisman berharap dalam Rapat Dengar Pendapat maupun Raker mendatang dapat memasukkan program clean cooking ini dalam kesimpulan sehingga pihaknya bisa segera mengeksekusi program tersebut.

Jisman mengakui, mandeknya program clean cooking menjadi salah satu penyebab realisasi belanja Ditjen Gatrik masih sangat minim, yakni 6,8% per akhir Mei 2023 dari pagu anggaran Rp709,4 miliar di 2023.

