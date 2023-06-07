Advertisement
HOT ISSUE

Tidak Semua Daerah Bisa Ekspor Pasir Laut, Menteri KKP Segera Buat Aturannya!

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |11:34 WIB
Tidak Semua Daerah Bisa Ekspor Pasir Laut, Menteri KKP Segera Buat Aturannya!
Ekspor Pasir Laut (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan tidak semua daerah diizinkan ekspor pasir laut. Sebab ada kriteria yang akan diatur dalam peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Menurut Pramono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri ESDM Arifin Tasrif akan membuat peraturan menteri sebagai peraturan turunan dari PP 26/2023 untuk memerinci ketentuan teknis dan daerah yang dapat melakukan ekspor pasir laut dari hasil sedimentasi.

“Apakah untuk di dalam negeri, apakah untuk diperbolehkan diekspor nanti akan diatur lebih lanjut. Untuk pengaturan itu maka Menteri KKP harus membuat peraturan menteri mengenai hal tersebut. Daerah-daerah mana yang diperbolehkan, daerah-daerah mana yang tidak diperbolehkan,” kata Pramono, dikutip dari Antara, Rabu (7/6/2023).

Pramono menekankan bahwa substansi utama dari PP 26/2023 adalah untuk pengelolaan hasil sedimentasi atau pengendapan material di laut karena proses sedimentasi terjadi di hampir seluruh muara sungai. Karena itu, kata dia, pasir laut harus diambil untuk menghindari masalah yang diakibatkan sedimentasi.

Terkait tindakan hilir diperbolehkannya ekspor atau tidak dari pengambilan atau pengerukan pasir laut itu, kata Pramono, akan ada peraturan teknis yang dibuat oleh Menteri KP dan Menteri ESDM.

1 2
