Dampak Perang Rusia dan Ukraina Bikin Bendungan Jebol Akibat Serangan

JAKARTA - Bendungan besar di wilayah Ukraina selatan yang dikuasai Rusia telah hancur dan menyebabkan banjir di kawasan sekitarnya.

Militer Ukraina dan NATO menuduh Rusia meledakkan Bendungan Kakhovka, sementara Rusia menyalahkan Ukraina.

Ribuan orang sedang dievakuasi di daerah sekitar bendungan lantaran ada kekhawatiran bahwa banjir bisa menjadi bencana besar.

Di mana Bendungan Kakhovka dan seberapa penting?

Bendungan Kakhovka di Sungai Dnipro menampung sebuah pembangkit listrik tenaga air.

Pasukan Rusia menguasainya ketika mereka menduduki wilayah sekitar Kherson pada awal perang.

Kurang dari 50 kilometer di bagian hilir bendungan terdapat Kota Kherson. Pihak berwenang di sana mengatakan bahwa banjir akibat jebolnya bendungan membahayakan sedikitnya 16.000 orang. Banyak orang telah dievakuasi.