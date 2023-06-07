Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pak Bas Ajukan Anggaran Rp128 Triliun di Akhir Jabatan Jokowi, Buat Bangun Apa?

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |12:23 WIB
Pak Bas Ajukan Anggaran Rp128 Triliun di Akhir Jabatan Jokowi, Buat Bangun Apa?
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajukan anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp128,15 triliun untuk tahun 2024.

"Berdasarkan SB Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 dan Menteri Keuangan Nomor S-287/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023, ditetapkan Pagu Indikatif Kementerian PUPR TA 2024 sebesar Rp128,15 triliun," ujar Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI dikutip Antara, Rabu (7/6/2023).

Menurut dia, adapun penyesuaian pagu per unit dari total pagu indikatif tersebut, Kementerian PUPR mengusulkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar Rp44 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp49 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp27 triliun.

Kemudian Ditjen Perumahan diusulkan sebesar Rp6,19 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp580 miliar dan SIBBP Rp1,39 triliun.

Basuki juga mengatakan, sesuai arahan Presiden RI seluruh pekerjaan konstruksi pada tahun 2024 tuntas pada tahun tersebut, sehingga infrastruktur tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Halaman:
1 2
