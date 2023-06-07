Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dapat Izin Kemensos, Depo Bangunan Adakan Undian Berhadiah

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |12:35 WIB
Dapat Izin Kemensos, Depo Bangunan Adakan Undian Berhadiah
Depo bangunan bagikan undian berhadiah (Foto: Dok. Depo Bangunan)
A
A
A

JAKARTA - Depo Bangunan akan mengadakan undian berhadiah dengan total hadiah hingga Rp12 miliar. Hadiah akan diberikan khusus untuk para konsumen setia Depo Bangunan. Periode ini akan berlangsung sampai dengan 31 Desember 2023.

Program undian berhadiah oleh Depo Bangunan ini juga sudah mendapatkan izin dari Kementerian Sosial (Kemensos) dengan nomor: 1163/5.5/PI.02/12/2022. Proses pendaftarannya juga sangat mudah, para pelanggan Depo Bangunan cukup melakukan proses belanja di Depo Bangunan mulai dari Rp500 ribu saja untuk mendapatkan satu kupon Silver. Sedangkan untuk mendapatkan satu kupon Gold, dapat dilakukan dengan berbelanja dengan total senilai Rp2,5 juta.

“Dengan 97.000 produk pilihan yang tersedia di Depo Bangunan tentunya akan memudahkan konsumen memenuhi kebutuhan bahan bangunan dengan harga yang bersaing, juga berkesempatan memenangkan hadiah total Rp12 miliar,” kata Direktur Utama Depo Bangunan Kam Kettin, Rabu (7/6/2023).

Proses penarikan undian terdiri dari tiga tahap, meliputi: Tahap I, Tahap II, dan Tahap Utama. Tahap I diadakan pada 3 Juni 2023, dengan hadiah berupa 199 paket Voucher Belanja senilai Rp10 juta untuk kupon Silver, sedangkan kupon Gold akan mendapatkan paket Uang Tunai senilai Rp30 juta untuk 30 pemenang beruntung. Ujar Bapak Kam Kettin selaku Direktur Utama Depo Bangunan.

Lokasi undian Tahap I dilakukan di tempat dua berbeda, meliputi gerai Depo Bangunan di Tangerang Selatan dan gerai di Sidoarjo. Gerai di Tangerang Selatan melakukan penarikan undian untuk kupon-kupon yang terkumpul di daerah Kalimalang, Tangerang Selatan, Bandung, Bogor, Bekasi, Bandar Lampung, Pondok Gede dan Medan. Sedangkan untuk di gerai Sidoarjo untuk kupon-kupon dari gerai Sidoarjo, Malang, Denpasar, dan Jember.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/10/16/320/1053021/DMbn453ixo.jpg
Undian Berhadiah Bukan Judi Terselubung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/10/16/320/1053001/91uPdgIAJM.jpg
Pajak Undian Rp136 Miliar Dinilai Minim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/10/16/320/1052995/q0LTWoHxZ4.jpg
Bisnis Undian Gratis Berhadiah Raih Dukungan Kemensos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168771//mnc_bank-K3kL_large.jpg
MNC Bank Pastikan Undian Tabungan Dahsyat Berlanjut, Pengundian Terdekat pada November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/320/3135430//umumkan_pemenang_brimo_fstvl_2024-PGtW_large.jpg
Umumkan Pemenang BRImo FSTVL 2024, Nasabah BRI Bawa Pulang Mobil BMW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/626/3116043//undian_berhadiah-6RSp_large.jpg
MNC Bank Gelar Undian Tabungan Dahsyat, Dua Nasabah Raih Mobil Mewah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement