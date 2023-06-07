Dapat Izin Kemensos, Depo Bangunan Adakan Undian Berhadiah

JAKARTA - Depo Bangunan akan mengadakan undian berhadiah dengan total hadiah hingga Rp12 miliar. Hadiah akan diberikan khusus untuk para konsumen setia Depo Bangunan. Periode ini akan berlangsung sampai dengan 31 Desember 2023.

Program undian berhadiah oleh Depo Bangunan ini juga sudah mendapatkan izin dari Kementerian Sosial (Kemensos) dengan nomor: 1163/5.5/PI.02/12/2022. Proses pendaftarannya juga sangat mudah, para pelanggan Depo Bangunan cukup melakukan proses belanja di Depo Bangunan mulai dari Rp500 ribu saja untuk mendapatkan satu kupon Silver. Sedangkan untuk mendapatkan satu kupon Gold, dapat dilakukan dengan berbelanja dengan total senilai Rp2,5 juta.

“Dengan 97.000 produk pilihan yang tersedia di Depo Bangunan tentunya akan memudahkan konsumen memenuhi kebutuhan bahan bangunan dengan harga yang bersaing, juga berkesempatan memenangkan hadiah total Rp12 miliar,” kata Direktur Utama Depo Bangunan Kam Kettin, Rabu (7/6/2023).

Proses penarikan undian terdiri dari tiga tahap, meliputi: Tahap I, Tahap II, dan Tahap Utama. Tahap I diadakan pada 3 Juni 2023, dengan hadiah berupa 199 paket Voucher Belanja senilai Rp10 juta untuk kupon Silver, sedangkan kupon Gold akan mendapatkan paket Uang Tunai senilai Rp30 juta untuk 30 pemenang beruntung. Ujar Bapak Kam Kettin selaku Direktur Utama Depo Bangunan.

Lokasi undian Tahap I dilakukan di tempat dua berbeda, meliputi gerai Depo Bangunan di Tangerang Selatan dan gerai di Sidoarjo. Gerai di Tangerang Selatan melakukan penarikan undian untuk kupon-kupon yang terkumpul di daerah Kalimalang, Tangerang Selatan, Bandung, Bogor, Bekasi, Bandar Lampung, Pondok Gede dan Medan. Sedangkan untuk di gerai Sidoarjo untuk kupon-kupon dari gerai Sidoarjo, Malang, Denpasar, dan Jember.