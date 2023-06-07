Menparekraf Sandiaga Temui Menteri Pariwisata Bulgaria, Bahas Lapangan Kerja hingga Peluang Usaha

BULGARIA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno berlabuh ke Bulgaria.

Dia pun berdiskusi langsung dengan Menteri Pariwisata Republik Bulgaria, Zaritsa Dinkova di kantor Kementerian Pariwisata Bulgaria, Sofia Center, Sofia, Bulgaria.

"Pertemuan ini melanjutkan pertemuan Duta Besar Republik Indonesia untuk Bulgaria di Jakarta pada 26 Mei 2023," ungkap Sandiaga didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara, Iwan Bogananta, Rabu (7/6/2023).

Dalam kesempatan tersebut, keduanya membahas sejumlah potensi kerjasama, termasuk kolaborasi tenaga kerja untuk meningkatkan pariwisata kedua negara.

Sebab, seiring dengan pelonggaran pembatasan mobilitas pasca pandemi Covid-19, sektor parekraf kian membaik.

Kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya asal Eropa Timur ke Indonesia meningkat sangat signifikan, yakni mencapai 825%.

"Ini adalah tanda positif yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui lebih banyak kerja sama yang intensif antara kedua negara," jelasnya.