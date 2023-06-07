Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menparekraf Sandiaga Temui Menteri Pariwisata Bulgaria, Bahas Lapangan Kerja hingga Peluang Usaha

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |17:29 WIB
Menparekraf Sandiaga Temui Menteri Pariwisata Bulgaria, Bahas Lapangan Kerja hingga Peluang Usaha
Menparekraf Sandiaga Uno. (Foto: Kemenparekraf).
A
A
A

BULGARIA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno berlabuh ke Bulgaria.

Dia pun berdiskusi langsung dengan Menteri Pariwisata Republik Bulgaria, Zaritsa Dinkova di kantor Kementerian Pariwisata Bulgaria, Sofia Center, Sofia, Bulgaria.

"Pertemuan ini melanjutkan pertemuan Duta Besar Republik Indonesia untuk Bulgaria di Jakarta pada 26 Mei 2023," ungkap Sandiaga didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara, Iwan Bogananta, Rabu (7/6/2023).

Dalam kesempatan tersebut, keduanya membahas sejumlah potensi kerjasama, termasuk kolaborasi tenaga kerja untuk meningkatkan pariwisata kedua negara.

Sebab, seiring dengan pelonggaran pembatasan mobilitas pasca pandemi Covid-19, sektor parekraf kian membaik.

Kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya asal Eropa Timur ke Indonesia meningkat sangat signifikan, yakni mencapai 825%.

"Ini adalah tanda positif yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui lebih banyak kerja sama yang intensif antara kedua negara," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement