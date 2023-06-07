Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ancaman Krisis Pangan Dunia, RI Dorong Sinergitas Negara ASEAN

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |17:57 WIB
Ancaman Krisis Pangan Dunia, RI Dorong Sinergitas Negara ASEAN
Ancaman Krisis Pangan, RI Dorong Sinergitas ASEAN (Foto: Putra/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Delegasi negara-negara ASEAN berkumpul di Bogor. Pertemuan ini dalam rangka membahas ketahanan pangan global.

Indonesia melalui Badan Pangan Nasional menegaskan komitmen sinergitas untuk saling bergandengan tangan dengan negara anggota ASEAN guna membangun ketahanan pangan bersama menghadapi ancaman krisis pangan global.

"Kita perlu mengambil tindakan nyata untuk mengatasi ancaman krisis pangan global, termasuk risiko dan guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap sistem pangan. Karena itu penting untuk memastikan stabilitas ketersediaan pangan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan di kawasan," kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Hotel Vimala Hils, Kabupaten Bogor, Rabu (7/6/2023).

Indonesia memegang Keketuaan ASEAN pada tahun 2023 dengan tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Posisi Indonesia sangat penting dalam mengarahkan ASEAN untuk berperan aktif menciptakan dan memelihara perdamaian dan kemakmuran di kawasan dan dunia, serta mempertahankan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Hal ini selaras dengan Presiden Joko Widodo saat membuka KTT ASEAN ke-42 yang menegaskan bahwa ASEAN harus makin memperkuat integrasi ekonominya, mempererat kerja sama inklusi, dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan di Labuan Bajo, Rabu 10 Mei 2023.

Karena itu, lanjut Arief, salah satu fokus utama Keketuaan ASEAN 2023 adalah memastikan ketahanan pangan dan gizi tetap terjaga di kawasan.

"Saya yakin salah satu cara ASEAN dapat merespons dinamika ketahanan pangan dan gizi adalah menguatkan komitmen negara-negara anggota ASEAN melalui ASEAN Leaders' Declaration on Food Security," ungkapnya.

Deklarasi ini merupakan upaya untuk membangun mekanisme dan menyatukan peran semua badan sektoral terkait di ASEAN, meliputi sektor pertanian, perdagangan, keuangan, dan transportasi untuk memperkuat ketahanan pangan dan gizi. ASEAN Leaders's Declaration ini dibahas dalam pertemuan AFSRB dan akan disepakati oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN bulan September 2023 mendatang.

