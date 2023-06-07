Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diizinkan Sri Mulyani, Menteri PUPR Dapat Anggaran Rp6,7 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |18:37 WIB
Diizinkan Sri Mulyani, Menteri PUPR Dapat Anggaran Rp6,7 Triliun
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan telah mendapatkan restu dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menggunakan anggaran yang ditahan melalui kebijakan Automatic Adjustment.

Menteri Basuki menjelaskan anggaran tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan proyek-proyek terutama yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Naisonal (PSN) maupun mempercepat penyelesaian beberapa proyek lain.

"Kami sudah diizinkan oleh Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan automatic adjustment yang selama ini dihold, kita buka untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus segera diselesaikan," ujar Menteri Basuki di Gedung DPR, Rabu (7/6/2023).

Lebih lanjut Menteri Basuki menjelaskan dana yang cair sebesar Rp6,7 triliun itu akan dibagikan untuk semua kegiatan ke PU-an.

Seperti program di Ditjen Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, maupun sektor perumahan.

 

Halaman:
1 2
