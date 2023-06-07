Menperin: Isuzu Bakal Pindahkan Pabrik Truk dari Thailand ke Indonesia

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membawa kabar baik dari Jepang.

Menperin mengatakan, perusahaan otomotif, Isuzu Motors Ltd menyatakan akan memindahkan pabrik truk dari Thailand ke Indonesia dan mulai berproduksi pada tahun 2024 mendatang.

“Kami menyampaikan apresiasi atas keputusan Isuzu tersebut dan mengharapkan agar pemindahan basis produksi tersebut dapat berjalan baik. Kami akan menyiapkan berbagai kemudahan, termasuk insentif, untuk mendukung proses pemindahan pabrik,” ujar Menperin dalam keterangannya, Rabu (7/6/2023).

Di Indonesia, lanjut Menperin, pabrik Isuzu yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat, memiliki tingkat utilisasi yang cukup tinggi, mencapai 85%. Adapun produksi tahun 2022 sebesar 44.694 unit, atau 15% dari total produksi Isuzu di seluruh dunia.

Dengan pemindahan pabrik truk ke Indonesia, Menperin mengharapkan, Isuzu dapat meningkatkan penggunaan komponen di dalam negeri pada proses perakitan, salah satunya dengan mendorong jenis kendaraan yang masih dirakit menggunakan skema importasi Completely Knocked Down (CKD) agar diubah menjadi Incompletely Knocked Down (IKD).