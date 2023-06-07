Wapres Minta Petani Tangkap Peluang Ekspor Sayuran

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengajak petani untuk menangkap peluang ekspor komoditas pertanian seperti sayur-sayuran.

Apalagi, pasar ekspor sayur-sayuran masih sangat besar. Ditambah, pandemi Covid-19 telah mengubah gaya hidup masyarakat dunia semakin sehat dengan mengkonsumsi buah dan sayur.

Wapres pun mengapresiasi usaha seperti yang telah dilakukan Batamindo Green Farm dalam menghasilkan produk sayuran yang berkualitas tinggi, tidak hanya untuk pasar dalam negeri, tetapi juga luar negeri, yaitu Singapura.

“Kita bangga bahwa Indonesia bisa mengekspor hasil-hasil sayuran di Batamindo Green Farm,” ungkap Wapres saat meninjau Batamindo Green Farm, yang berlokasi di Jl. Gajah Mada KM. 9, Tiban Indah, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (7/6/2023).

“Saya pernah diberitahu Pak Gubernur (Kepri) ketika di Riau, bahwa di sini ada Batamindo Green Farm. Tapi saya terlebih dahulu sudah melihatnya yang di Cikampek, di sana luas lahannya sekitar 150 hektar dan itu untuk konsumsi Jawa (lokal). Dan waktu itu saya ketemu Pak Gubernur Riau bahwa disini ada yang untuk ekspor ke Singapura,” imbuhnya.