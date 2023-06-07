Kisah Keiichi Shibahara, Merawat Lansia Kini Jadi Orang Terkaya Berharta Rp25,3 Triliun

JAKARTA - Ini kisah Keiichi Shibahara yang menjadi miliarder setelah membantu para lansia selama pandemi Covid-19. Diketahui pria ini berusia 58 tahun itu telah mengantongi kekayaan bersih mencapai USD 1,7 Miliar atau setara dengan Rp25,3 Triliun.

Siapa kah sosok pria kaya raya yang membantu lansia semasa pandemi covid-19? Ini kisahnya.

Keiichi Shibahara merupakan seorang CEO Amvis Holdings Inc. yang membuat dirinya menjadi orang kaya baru karena telah merawat para lansia.

Selama covid -19 rumah sakit di Jepang fokus merawat pasien Covid-19, sehingga banyak orang lanjut usia (lansia) di sana memilih pergi ke panti jompo untuk mendapatkan perawatan kesehatan.

Keadaan tersebut tentu memberi keuntungan kepada pendiri perusahaan yang menawarkan layanan homecare, dukungan keamanan media, rehabilitasi dan layanan serupa lainnya yakni, Amvis Holdings Inc.

Saham perusahaan tersebut mendapati lonjakan lebih dari dua kali lipat sejak Agustus 2020 dan menguat pendiri dan CEO Amvis Holdings Inc Keiichi Shibahara menjadi miliarder. Dengan demikian kepemilikan saham Amvis sebanyak 77%. Pria berusia 58 tahun saat ini mengantongi kekayaan bersih mencapai Rp25,3 Triliun.

Amvis telah mengoperasikan 41 panti jompo swasta seluruh di Jepang, dengan lainnya dalam masa proses pembangunan.